РИАМО (КОРОЛЕВ) – 1 апр. Команда по гандболу из Королева стала серебряным призером первенства Московской области, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Финальный этап первенства Московской области проходил в Королеве с 27 по 31 марта.

«Команда мальчиков 2007 года рождения выиграла финальный этап первенства Московской области по гандболу и по итогам стала серебряным призером», – говорится в сообщении.

Лучшим игроком финального этапа признан игрок СШОР «Королев» Петр Червяков. Тренером команды является Татьяна Федоровская.