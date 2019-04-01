РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 апр. В подмосковных Люберцах на прошлой неделе завершили строительство новой линии освещения от Новорязанского шоссе до улицы Космонавтов, сообщил в понедельник на оперативном совещании глава городского округа Владимир Ружицкий.

«На прошлой неделе, с 25 по 31 марта, силами подрядной организации «Энергострой» завершены работы по строительству новой линии освещения протяженностью 600 метров в городском округе Люберцы от Новорязанского шоссе до улицы Космонавтов. Установили 12 опор, 13 современных светодиодных светильников», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что с начала текущего года отремонтировали 160 подъездов. В стадии ремонта находятся еще 29, работы производятся в соответствии с установленным графиком.

«С 25 по 29 марта поступило 52 обращения о неисправности освещения: 34 выполнили, 18 – в работе», – заключил Ружицкий.