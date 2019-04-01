РИАМО - 1 апр. Мужчина попал в больницу после избиения на 3-й Владимирской улице, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

По его словам, накануне ранним утром в службу «02» из медицинского учреждения поступила телефонограмма о поступлении к ним с адреса: улица 3-я Владимирская, дом 24, с закрытой черепно-мозговой травмой и другими серьезными ушибами мужчины 1963 года рождения, который был госпитализирован в реанимационное отделение медицинского учреждения.

«Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что 31 марта в 04:00 по адресу: улица 3-я Владимирская, дом 24, неизвестный причинил указанные телесные повреждения потерпевшему, скрылся», – отметил собеседник агентства.

Следователем Следственного отдела ОМВД возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).