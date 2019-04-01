РИАМО - 1 апр. На текущий момент Подмосковье обеспечило себя семенами для весенней посевной кампании более чем на 80%, сообщил в интервью РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«На сегодняшний день регион обеспечен семенами более чем на 80%, минеральными удобрениями – на 85%, химическими средствами защиты – на 90%, горюче-смазочными материалами – на 40% от потребности. То есть по всем показателям мы имеем хороший плюс к показателям на текущую дату прошлого года», - сказал Разин.

Он отметил, что затраты на посевную кампанию в этом году составят порядка 6 миллиардов рублей. Эти средства необходимы для приобретения семян, горюче-смазочных материалов и минеральных удобрений.

Посевную в Подмосковье планируют начать во второй половине апреля, а завершить массовый сев аграрии рассчитывают до 22 мая.

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