РИАМО - 1 апр. Затраты на весеннюю посевную кампанию в Подмосковье в этом году составят порядка 6 миллиардов рублей, деньги направят на закупку семян, удобрений и топлива для сельхозтехники, сообщил в интервью РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«В целом наша посевная кампания оценивается примерно в 6 миллиардов рублей. Сюда включены затраты аграриев и на семена, и на горюче-смазочные материалы, и на минеральные удобрения. Наши потребности в семенах зерновых и зернобобовых - порядка 20 тысяч тонн, посадочного картофеля - порядка 38 тысяч тонн, семян овощей - около 28 тонн», - сказал Разин.

Он добавил, что потребности в минеральных удобрениях оцениваются в 40 тысяч тонн в действующем веществе. Химических средств защиты необходимо порядка 57 тысяч тонн, горюче-смазочных материалов - около 3 тысяч тонн.

Посевную в Подмосковье планируют начать во второй половине апреля, а завершить массовый сев аграрии рассчитывают до 22 мая.

Осенью прошлого года Разин сообщил, что в Подмосковье засеяли озимыми культурами порядка 85 тысяч гектаров земли, перевыполнив поставленный план. Озимый сев - это залог большого урожая на следующий год.

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