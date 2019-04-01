РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 1 апр. Пожарные подмосковных Люберец на прошлой неделе потушили 11 возгораний на территории обслуживания, сообщил в понедельник на оперативном совещании замначальника ФГКУ «16 ОФПС по Московской области» Максим Катаев.

«За прошедшую неделю, с 25 по 31 марта, на территории обслуживания пожарно-спасательного гарнизона Люберец произошло 11 пожаров. Все без пострадавших», – сказал Катаев.

Он добавил, что два из них случились в Лыткарине, четыре – в Дзержинском, один – в Котельниках и четыре – в Люберцах.

«Так, 27 марта в Люберцах на улице Митрофанова за домом №2А обгорела кабина автомобиля ГАЗ. Двадцать восьмого марта у дома №46 на улице Вертолетной на стройплощадке обгорели семь бытовок на площади 60 квадратных метров. Также 28 марта у дома №23 на 2-й Заводской улице поселения Красково сгорел дизельный генератор в автолавке. 29 марта у дома №47 в деревне Мотяково сгорел деревянный сарай», – заключил Катаев.