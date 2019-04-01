РИАМО - 1 апр. Матч ПФК ЦСКА с футбольным клубом Уфы, который прошел в Москве в воскресенье, попал в пятерку самых посещаемых в 21-м туре Российской премьер-лиги, говорится в сообщении пресс-службы агентства «ТурСтат».

Агентство проанализировало посещаемость матчей 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с 29 по 31 марта.

«Матч ПФК ЦСКА вошел в первую пятерку по посещаемости 21-го тура вместе с играми в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Самаре. На игре между футбольными клубами ПФК ЦСКА и «Уфа», завершившейся со счетом 2:2, присутствовали 21 тысяча 655 зрителей», – отмечается в сообщении.

На игре «Динамо-Москва» и «Локомотива» в Химках – 8,1 тысяча.

По результатам матча, ставшего четвертым по посещаемости в 21-м туре РПЛ, ПФК ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

В целом, 2 миллиона 780 тысяч зрителей посетили матчи 21-го тура РПЛ сезона 2018–2019 при средней посещаемости – 16,6 тысяч зрителей за матч.