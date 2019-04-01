РИАМО - 1 апр. К 2021 году подмосковные власти планируют увеличить объемы выращивания ржи в 3,2 раза, чтобы выйти на полное обеспечение своих потребностей в этой культуре, сообщил в интервью РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

По его словам, ячмень и рожь - это те культуры, на выращивание которых в Подмосковье делают акцент.

«Что касается ржи, в прошлом году ее вырастили порядка 3,7 тысячи тонн, в этом году увеличим до 4,2 тысячи тонн. А к 2021 году ставим перед собой амбициозную задачу – произвести более 12 тысяч тонн продовольственной ржи, чтобы значительно снизить зависимость нашего региона от поставок этой важной продовольственной культуры из других субъектов России. Соответственно, планируется рост объемов в 3,2 раза», - сказал Разин.

Он добавил, что традиционно в Московской области выращивается фуражный ячмень. Для производства пивоваренного ячменя отдельных субсидий не предусмотрено, поскольку на него очень сегментированный спрос.

В октябре прошлого года Разин сообщил, что в Подмосковье засеяли озимыми культурами порядка 85 тысяч гектаров земли, перевыполнив поставленный план. Озимый сев - это залог большого урожая на следующий год.

В 2018 году в Московской области валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 412 тысяч тонн. К 2021 году планируется увеличить этот показатель как минимум до 500 тысяч тонн.

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