РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 апр. Подольская женская команда по мини-футболу стала чемпионом Московской области, в решающей встрече спортсменки округа обыграли соперниц со счетом 5:1, сообщил председатель комитета по физической культуре и спорту администрации округа Сергей Сабинин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Команда «Подольчанка» Подольска стала чемпионом Московской области по мини-футболу среди женских команд! Так, в решающей финальной встрече наши спортсменки обыграли команду из Можайска со счетом 5:1. Четыре мяча в ворота соперников забила Елена Терехова, еще один – Екатерина Филатова», – сказал Сабинин.

Он отметил, что для «Подольчанок» этот сезон первый и девушки уже завоевали статус чемпиона Московской области.