РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 1 апр. В подмосковных Люберцах на прошлой неделе произошла семейная ссора, в ходе которой женщина зарезала своего мужа, сообщил в понедельник на оперативном совещании начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев.

«На минувшей неделе в одном из домов на улице Побратимов в городском округе Люберцы произошел семейный скандал, в ходе которого жена нанесла ножевое ранение мужу, он скончался», – сказал Романцев.

Он добавил, что с 25 по 31 марта в МУ МВД России «Люберецкое» поступило 1,5 тысячи обращений. По ним возбудили 47 уголовных дел, 40 раскрыли.

По словам Романцева, также за неделю на территории обслуживания МУ МВД произошло 180 ДТП, из них четыре с пострадавшими.