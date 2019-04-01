РИАМО - 1 апр. Граждане с временной регистрацией в столице не смогут проголосовать на выборах в Мосгордуму 8 сентября этого года, сообщается на сайте Мосгоризбиркома.

Ранее глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщил «Коммерсанту», что комиссия подготовила новые правила проведения выборов в столице. В частности, предполагается наделить правом голоса граждан с временной регистрацией.

«На предстоящих 8 сентября выборах депутатов Мосгордумы люди с временной пропиской голосовать не смогут. Проголосовать на этих выборах вправе только граждане, имеющие постоянную московскую прописку», – говорится в сообщении.

На сайте подчеркивается, что поправки в законодательство о выборах могут быть приняты только после выборов 8 сентября.

«Даже если на федеральном уровне поправки примут в ближайшее время, необходимые изменения в Избирательный кодекс Москвы могут быть утверждены никак не раньше осени 2019 года – уже после выборов депутатов Мосгордумы седьмого созыва», – отмечается в материале.

О необходимости изменений в выборном законодательстве неоднократно говорил Конституционный суд России. В связи с этим был подготовлен законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», которым разрешается участвовать в голосовании россиянам, не имеющим прописки по месту жительства, но зарегистрированным по месту пребывания в определенном регионе не позднее чем за три месяца до дня выборов. Для этого таким гражданам будет необходимо подать заявление о голосовании по месту нахождения (по системе «мобильный избиратель»).

«Новые правила могут быть применены в Москве не раньше 2023 года. 28 марта 2019 года Мосгоризбирком утвердил лишь концепцию законопроекта о внесении изменений в Избирательный кодекс Москвы. Это нужно для приведения московского законодательства в соответствие с федеральным», – уточняется на сайте.

В Мосгоризбиркоме подчеркнули, что это только концепция, которая предусматривает возможность проголосовать гражданам без регистрации по месту жительства на выборах мэра Москвы не раньше 2023 года. Для участия в выборах таким людям нужно быть зарегистрированными по месту пребывания в Москве не позднее чем за три месяца до дня голосования и подать заявление о голосовании по месту нахождения в рамках «мобильного избирателя».