РИАМО - 1 апр. Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство учебного корпуса на 300 мест в составе школы №2007 на юго-западе Москвы, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Четырехэтажное здание возведут на территории существующей школы по адресу: улица Горчакова, дом 9, корпус 1 (ЮЗАО, Южное Бутово).

«Объект построят за счет городского бюджета. Срок действия разрешения на строительство – до февраля 2020 года», – сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

В здании общей площадью свыше 6 тысяч квадратных метров разместятся учебные классы, большой и малый спортивные залы с раздевалками, санузлами и душевыми, актовый зал, столовая на 150 мест, библиотека.

Для медицинского обслуживания обустроят медблок с кабинетом врача, процедурной и прививочной. Во входной группе появится зона ожидания для родителей с витражным остеклением. В здании установят лифт грузоподъемностью 1 тысяча килограмм.

На прилегающей территории построят футбольное поле с искусственным газоном, площадку для гимнастики, беговую дорожку с покрытием из резиновой крошки. Также появятся площадки для тихого отдыха и проведения школьной линейки, обустроят проезды и тротуары, создадут велопарковку. Кроме того, разобьют газоны и цветники, высадят деревья.

«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на социально значимых объектах. К проверкам школы в Южном Бутове будут привлекаться специалисты Центра экспертиз («ЦЭИИС»), которые проведут весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований», – отметил Олег Антосенко.