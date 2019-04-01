РИАМО - 1 апр. В этом году на территории Подмосковья проведут эксперимент по выращиванию подсолнечника, сообщил в интервью РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«В рамках эксперимента в этом году будем сеять подсолнечник на маслосемя. Прогноз размещения этой культуры составляет около 100 гектаров в Серебряных Прудах», - сказал Разин.

По его словам, для эксперимента специально подобрали сорта подсолнечника, которые допущены к выращиванию в Московской области.

В октябре прошлого года власти Московской области заключили соглашение с ООО «Серебрянопрудская зерновая компания». Соглашение предусматривает создание селекционно-семеноводческого центра на территории Серебряных Прудов и Зарайска. Инвестиции в проект составят более 1 миллиарда рублей. Центр будет производить семена масличных, злаковых и кормовых культур для обеспечения потребностей не только Московской области, но и соседних регионов Центрального федерального округа.

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