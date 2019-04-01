РИАМО - 1 апр. С 1 апреля свыше 5 тысячам работников «Мострансавто» повысят заработную плату, так во всех филиалах предприятия на 10% увеличится оплата труда сотрудников рабочих специальностей: кассиров, слесарей, уборщиков, мойщиков, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«Наша задача – привлечь и удержать квалифицированные кадры. Мы должны сделать оплату труда работников «Мострансавто» конкурентоспособной на подмосковном рынке. На 10% увеличатся тарифные ставки и месячные оклады более 5 тысяч работников», – отметил генеральный директор «Мострансавто» Владислав Мурашов.

Это первое повышение заработной платы для данных категорий работников с 2012 года. В текущем году «Мострансавто» планирует увеличить затраты на фонд оплаты труда на 600 миллионов рублей.

В 2018 году впервые за пять лет было принято решение о повышении зарплаты водителям в среднем на 24%. Впервые за три года «Мострансавто» зафиксировало рост численности водительского состава. За год штат водителей перевозчика пополнился более чем на 700 сотрудников, что позволило почти в два раза сократить число ДТП по вине водителей предприятия с пострадавшими и повысить выполняемость рейсов до 98%.

«На данном этапе мы в первую очередь сосредоточены на том, чтобы сохранить достижения компании за последние два года. Предприятие заинтересованно в профессиональных рабочих кадрах, ведь во многом благодаря им обеспечивается ежедневная бесперебойная транспортная работа. Повышение зарплаты – это не точечная мера, а планомерная работа, которая будет продолжена», – прокомментировал Мурашов.

Кроме того, для всех сотрудников «Мострансавто» предусмотрен расширенный социальный пакет: предоставление общежития работникам из других городов, льготные путевки в подведомственный пансионат «Нара», компенсация стоимости путевок в оздоровительные лагеря для детей, кроме того в этом году будет организован отдых детей сотрудников на Черноморском побережье.