РИАМО - 1 апр. В текущем году в Подмосковье планируют засеять на 5% больше земель, это касается всех видов сельхозкультур, сообщил в интервью РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«Если сравнить с объемами озимого и ярового сева прошлого года, мы в этом году плюсуем более 30 тысяч гектаров. Также мы прибавляем и по картофелю, и по овощам. В целом по всем видам культур есть неплохой задел с точки зрения увеличения объемов сева. В 2019 году планируем засеять почти на 5% больше площадей, это порядка 30 тысяч гектаров», - сказал Разин.

Он отметил, что посевная в Подмосковье стартует во второй половине апреля, а завершить массовый сев аграрии планируют до 22 мая.

«В этом году меняется структура государственной поддержки. Мы будем отдавать приоритет семенам более высоких репродукций, которые гарантированно дают результат в нашей климатической зоне, а также сортам подмосковной селекции озимых и яровых зерновых культур», - подчеркнул министр.

В октябре прошлого года Разин сообщил, что в Подмосковье засеяли озимыми культурами порядка 85 тысяч гектаров земли, перевыполнив поставленный план. Озимый сев - это залог большого урожая на следующий год.

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