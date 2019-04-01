РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 1 апр. Застройщик жилого комплекса «Народная» в Подольске планирует приступить с 5 апреля к установке окон, сообщил глава горокруга Николай Пестов на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

Он также поручил застройщикам ускорить темпы строительства.

«На днях провел очередную встречу с соинвесторами ЖК «Народная, 23» и генеральным директором компании-застройщика ООО «ГлавГрадоСтрой». Застройщик доложил о ходе действий по ранее разработанной дорожной карте. Большая часть необходимых строительных материалов закуплена. С 5 апреля на объекте должны начаться работы по установке окон, дверей и другие виды отделочных работ, в том числе на 6-й секции. Застройщику поручено значительно увеличить количество рабочих и ускорить темпы строительства», – сказал Пестов.

Он отметил, что застройщик доложил о заключении договора на поставку и монтаж лифтового оборудования – к августу.

Очередная встреча с дольщиками намечена на 22 апреля. К ней застройщик должен представить более детально проработанную по видам работ «дорожную карту» мероприятий, необходимых для ввода в эксплуатацию данного жилого многоквартирного дома в сентябре 2019 года.