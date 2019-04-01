РИАМО - 1 апр. В столице в понедельник начался традиционный месячник по уборке и благоустройству городских территорий, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В масштабной работе по наведению чистоты и порядка на территории города будет задействовано свыше 600 тысяч работников городских структур. Кроме того, мы приглашаем москвичей принять участие в субботниках, которые пройдут 13 и 20 апреля», – рассказал Бирюков.

Он пояснил, что в рамках месячника запланировано почти 50 видов работ. Среди них прогребание и восстановление более 35 тысяч гектаров газонов, удаление сухостойных деревьев, разбивка цветников, ремонт детских и спортивных площадок.

Бирюков также дополнил, что в ходе весеннего месячника в Москве пройдут работы по ремонту асфальтобетонного покрытия и обновлению дорожной разметки, промывке и ремонту объектов дорожного хозяйства и фасадов зданий, уборке природных, парковых и озелененных территорий, подготовке городских фонтанов к летнему периоду.

Месячник по весеннему благоустройству проводится в Москве с 1 по 30 апреля, массовые общегородские субботники намечены на 13 и 20 апреля.

Для организации работ создан городской штаб во главе с Бирюковым, в его состав вошли руководители департаментов, префекты административных округов, начальники ОАТИ Москвы, Мосжилинспекции и Главного управления МЧС по Москве.