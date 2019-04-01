РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 апр. В поселении Малаховка Люберец коллекторы разрисовали стены в подъезде и запаяли замки в некоторые квартиры дома, сообщается в группе «Подслушано МЭЗ/ Малаховка» в соцсети «ВКонтакте».

«Тридцать первого марта в одном из домов на МЭЗе в поселке Малаховка так называемые «коллекторы» из-за долгов одной из квартир разрисовали стены и дверь черным маркером, и, внимание, запаяли замки почти на всех входных дверях в квартирах. Не говорю о том, что это незаконно. Несложно представить ситуацию, что вы вышли за хлебом, оставив, например, ребенка дома, а вернуться не сможете, так как вы не собственник. А что потом? Отстреливать начнут всех из-за долгов», – говорится в сообщении.

В посте в группе разместили фотографии, на которых запечатлена надпись на стене подъезда и на двери, в которой жителя квартиры №22 просят вернуть долг.