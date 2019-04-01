РИАМО - 1 апр. В весенней посевной кампании 2019 года в Подмосковье задействуют порядка 7 тысяч единиц сельхозтехники, что больше, чем в прошлом году, сообщил в интервью РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«В этом году к весенне-полевым работам планируется привлечь больше техники. Будет задействовано на 78 тракторов больше, чем в прошлом году, всего более 4270 единиц, плугов - на 73 (больше – ред.), культиваторов - на 29 и сеялок - на 33. В общей сложности будет задействовано около 7 тысяч тракторов и агрегаторов», - сказал Разин.

Он добавил, что техническое обслуживание техники выполнили уже на 90%. Преимущество при комплектации сельхозтехникой отдается отечественным машинам.

«В основном это отечественные тракторы, которые отвечают самым высоким требованиям по качеству и энергозатратам, зато более дешевые в обслуживании. Поэтому их будет больше, чем в прошлом году», - уточнил Разин.

Ранее он сообщил, что Подмосковье является одним из лидеров в стране по закупке современных образцов сельскохозяйственных машин. Например, в феврале крупный агрохолдинг «Рота-Агро» получил четыре трактора, которые предназначены для выполнения всего спектра полевых работ – от основной и предпосевной обработки почвы до посева и уборочной.

Полную версию интервью читайте здесь>>