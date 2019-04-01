РИАМО - 1 апр. Более 98% озимых культур в Подмосковье успешно пережили зиму, и это дает основание ожидать хорошего урожая в текущем году, сообщил в интервью РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«На текущий момент озимые культуры чувствуют себя неплохо. Монолиты озимых культур, отобранные в конце февраля, при отращивании показали, что сорта озимой пшеницы и тритикале находятся в хорошем состоянии. Состояние озимых вызывает оптимистические прогнозы на урожай 2019 года. В целом по региону их сохранность составила более 98%. Так, посевы, находящиеся в хорошем состоянии, достигают по пшенице и ржи более 50%, а в удовлетворительном состоянии - более 47%», - сказал Разин.

По его словам, глубокого промерзания почвы минувшей зимой не произошло, что способствовало накоплению влаги в пахотном слое во время снеготаяния.

«Теперь все будет зависеть от весны. Хочется надеяться, что влаги будет достаточно», - заключил министр.

В октябре прошлого года Разин сообщил, что в Подмосковье засеяли озимыми культурами порядка 85 тысяч гектаров земли, перевыполнив поставленный план. Озимый сев - это залог большого урожая на следующий год.

В 2018 году в Московской области валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 412 тысяч тонн. К 2021 году планируется увеличить этот показатель как минимум до 500 тысяч тонн.

Полную версию интервью читайте здесь>>