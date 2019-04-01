РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 апр. С понедельника в подмосковном Подольске на шести автобусных маршрутах Автоколонны №1788 изменилось расписание, сообщается в группе «Автоколонна 1788 Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

«К сведению пассажиров! С 1 апреля 2019 года на маршрутах №№406, 407, 410, 417, 446, 520 вносятся изменения в расписания», - говорится в сообщении.

С новым расписанием можно ознакомиться на главной странице официального сайта автоколонны – 1788.рф.