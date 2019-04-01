РИАМО - 1 апр. Автомобилистам следует быть предельно внимательными на столичных дорогах в понедельник в связи с ожидаемой грозой и сильным ветром, сообщается в официальном Twitter-аккаунте «Московский транспорт».

«Доброе утро! За окном 4 градуса, днем похолодает до 2 градусов. Во второй половине дня ожидается сильный ветер, местами дожди и грозы. Будьте внимательны и осторожны!» – говорится в сообщении.

Ранее на сайте «Метеоновости» сообщалось, что в понедельник Московский регион будет находиться в тыловой части циклона. При облачной с прояснениями погоде местами пройдут небольшие осадки. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 5–7 градусов. Также в столице усилится ветер, его порывы могут достигать 15 метров в секунду.