РИАМО - 1 апр. В подмосковных Мытищах в одной из квартир нашли труп человека с колото-резаными ранениями грудной клетки, позже задержали подозреваемого в преступлении – местного жителя 1981 года рождения, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Тело убитого нашли 31 марта по адресу: Мытищи, улица Летная, дом 29, корпус 2.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий <…> за совершенное преступление установлен и доставлен в СО по Мытищам ГСУ СК России по Московской области гражданин 1981 года рождения, зарегистрированный по адресу: Мытищи, улица Сукромка, дом 6», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».