РИАМО - 1 апр. Специалисты американской компании Levi's рассказали, что джинсы не следует стирать слишком часто, достаточно это делать раз в месяц, так они прослужат гораздо дольше, сообщает Газета.ru.

«Деним прочен и долговечен, его не нужно стирать так часто, как думают многие», – сказали в компании.

Джинсы обязательно следует выворачивать наизнанку, класть в стиральную машину вместе с другой одеждой темного цвета. При этом вода при стирке должна быть немного прохладной.

Также в компании уточнили, что джинсы лучше не сушить в стиральной машине, а делать это на воздухе в вывернутом состоянии.