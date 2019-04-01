РИАМО - 1 апр. В начале этой недели в Москве и Подмосковье ожидается небольшое похолодание, тепло вернется в регион к четвергу, сообщил РИАМО в понедельник ведущий специалист Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«Мы вчера и позавчера находились в теплом секторе, в настоящее время попали в тыл циклона, поэтому на текущей неделе немного похолодает. К концу недели подойдет теплый фронт, опять придет теплый воздух», - сказал Цыганков.

Он добавил, что на этой неделе в Московском регионе в целом будет солнечная погода, ночью возможны заморозки.

Так, в понедельник в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность, температура составит плюс 4-6 градусов. Со вторника и до четверга прогнозируется переменная облачность без осадков, ночью будет от минус 1 до минус 3 градусов, в низких местах температура может понизиться до минус 6 градусов. Днем во вторник и среду температура составит плюс 6-8 градусов, в четверг - от плюс 5 до плюс 10 градусов.

«В пятницу начнет подходить теплый фронт, поэтому ожидается облачность, переменная облачность и небольшие осадки. Температура в ночь на пятницу около нуля, днем плюс 3-8 градусов, в ночь на субботу будет уже теплее - от минус 1 до плюс 4 градусов, днем уже плюс 6-11 градусов. На воскресенье, предварительно, ночью плюс 1-6 градусов, днем плюс 9-14 градусов», - заключил синоптик.