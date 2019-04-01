РИАМО - 1 апр. Подмосковные аграрии полностью подготовились к весенней посевной кампании, старт работ наметили на конец апреля, сообщил в интервью РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«Все готово для старта посевной - мы обеспечены и семенами, и минеральными удобрениями, и топливом. Причем по всем позициям мы находимся в более выгодном положении, чем в прошлом году – у нас есть запасы», - сказал Разин.

Министр уточнил, что активные полевые работы планируется начать во второй половине апреля.

«Активные работы планируем начать со второй половины апреля, но в любом случае будем действовать по погоде. В планах – завершить посевную к 22 мая, но ряд культур, таких как свекла, будем сеять до 7 июня. Основной массовый сев пройдет со 2 по 22 мая», - отметил Разин.

В октябре прошлого года Разин сообщил, что в Подмосковье засеяли озимыми культурами порядка 85 тысяч гектаров земли, перевыполнив поставленный план. Озимый сев - это залог большого урожая на следующий год.

В 2018 году в Московской области валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 412 тысяч тонн. К 2021 году планируется увеличить этот показатель как минимум до 500 тысяч тонн.

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