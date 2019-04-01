РИАМО - 1 апр. В подмосковном Щелкове полицейские задержали мужчину, подозреваемого в сбыте психотропных веществ, позже у него изъяли более 1,5 килограммов амфетамина и около 250 граммов мефедрона, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

30-летнего жителя Щелкова задержали в результате оперативно-профилактической операции в одном из домов на Центральной улице.

«В ходе личного досмотра и обыска по месту жительства злоумышленника сотрудники полиции обнаружили и изъяли более 100 свертков и два пакета с порошкообразными веществами, 12 кусков спрессованного вещества темного цвета, электронные весы и упаковочный материал», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По результатам химического исследования установлено, что изъятое является психотропными веществами – амфетамином общим весом более 1,5 килограммов и мефедроном массой около 250 граммов.

Возбуждено уголовное дело по статье 30 и статье 228.1 УК РФ «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Сейчас подозреваемый находится под стражей.