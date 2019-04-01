РИАМО - 1 апр. В Москве 18 апреля проведут предпринимательский форум «Цифровая эволюция бизнеса», в нем примут участие более 20 экспертов, главными темами обсуждения станут цифровое обучение и инфраструктура, а также продвижение компании в интернете, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Восемнадцатого апреля в столичном «Цифровом деловом пространстве» состоится форум «Цифровая эволюция бизнеса». Предпринимателей ждут четыре дискуссионные площадки, на которых выступят более 20 экспертов. В их числе представители ведущих российских и мировых компаний ИТ-отрасли», – говорится в сообщении.

Ключевыми темами обсуждения станут цифровое обучение и инфраструктура, продвижение компании в интернете, а также выход на международные рынки.

«Цифровизация с каждым днем меняет структуру мировых рынков. Принципы новой экономики таковы, что нужно постоянно развиваться, применять лучшие практики и самые современные решения. Иначе конкуренты оставят тебя далеко позади. Именно поэтому правительство Москвы ежегодно проводит сотни бесплатных образовательных программ и организует бизнес-форумы для обмена опытом. Только в прошлом году их аудитория превысила 100 тысяч человек», – сказала заместитель мэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Она уточнила, что самым популярным направлением стал цифровой маркетинг, следом за ним – менеджмент и продажи.

Сергунина также напомнила, что бесплатные мастер-классы и семинары, форумы и тренинги – важная часть городской системы поддержки малого и среднего бизнеса. Они проходят в столице практически ежедневно.

Посетить события предпринимательского форума «Цифровая эволюция бизнеса» можно бесплатно. Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться на официальном сайте.