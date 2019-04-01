РИАМО - 1 апр. В неэксплуатируемом здании на северо-западе столицы загорелась кровля, сведений о пострадавших не поступало, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

«В понедельник в 03:09 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: 3-я Хорошевская улица, дом №19/3, где происходило возгорание кровли одно-двухэтажного неэксплуатируемого здания», – говорится в сообщении.

Площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров. Принятыми мерами в 04:41 пожар был локализован, а в 05:08 ликвидирован. На месте пожара работала передвижная лаборатория ГУ МЧС России по Москве, превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе не обнаружено.

Сведений о пострадавших не поступало. На месте возгорания работали 14 единиц техники и 56 человек.

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