РИАМО - 1 апр. В Москве в апреле на 77 площадках состоятся свыше 100 праздничных мероприятий, приуроченных к 210-летию со дня рождения Николая Гоголя, все желающие смогут посетить лекции, кинопоказы, выставки, а также посмотреть спектакли и принять участие в мастер-классах, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Столичные библиотеки подготовили праздничную программу к 210-летию со дня рождения Николая Васильевича Гоголя. Посетителей ждут лекции, кинопоказы, выставки, мастер-классы и спектакли, посвященные классику русской литературы. Они стартуют в день рождения писателя, 1 апреля, и продлятся до осени. В апреле пройдет более 100 бесплатных мероприятий на 77 площадках. На некоторые из них потребуется регистрация», – говорится в сообщении.

Подробное расписание размещено на сайте Московской дирекции по развитию культурных центров.

«Для русской культуры это поистине знаменательная дата. Вот уже два века интерес читателей и исследователей к творчеству Николая Гоголя не ослабевает. Поэтому мы решили не ограничивать празднование 210-летия писателя одним месяцем. В Москве существуют две читальни, носящие имя писателя, – «Дом Гоголя» и библиотека №9. Именно они подготовили самую обширную программу для посетителей», – сказали в Московской дирекции по развитию культурных центров.

В «Доме Гоголя» (Никитский бульвар, дом 7А), помимо научной библиотеки, расположены театральная гостиная, арт-пространство «Новое крыло», выставочный зал и мемориальный музей писателя. Весь апрель по средам в театральной гостиной будут проходить бесплатные показы советских фильмов с последующим обсуждением картин.

Для меломанов «Дом Гоголя» подготовил специальную музыкальную программу. В нее войдут произведения композиторов, которые были популярны в гоголевскую эпоху: Михаила Глинки, Александра Даргомыжского, Томазо Альбинони, Антонио Вивальди, Вольфганга Амадея Моцарта, Николая Римского-Корсакова.

Кроме того, до 1 сентября в театральной гостиной «Дома Гоголя» работает выставка «Двести +10». На ней представлено 210 самых интересных экспонатов, собранных за 10 лет существования музея.

«Библиотека №9 имени Н. В. Гоголя (Большая Грузинская улица, дом 39) организует театральный фестиваль «Новый Гоголь». Он пройдет со 2 по 4 апреля в шести библиотеках ЦАО. Гости смогут увидеть 13 постановок по произведениям писателя в исполнении как профессиональных, так и любительских коллективов», – добавляется в материале.

В библиотеках ЮАО со 2 по 7 апреля пройдет окружной проект «Итальянская неделя Николо Гоголя». Все события посвящены годам жизни писателя, которые он провел в Италии. Гоголь неоднократно признавался в любви к этой стране, и именно там он работал над романом «Мертвые души».

Библиотека №120 (Ухтомская улица, дом 21) приглашает совершить виртуальное путешествие в Санкт-Петербург, где Гоголь жил долгое время. Экскурсия «Бессмертные страницы Гоголя» пройдет 11 апреля в 14:00.

В год 210-летия со дня рождения Николая Гоголя началась подготовка к реставрации двух памятников писателю – на Никитском и Гоголевском бульварах. В ближайший месяц специалисты установят леса и оборудуют реставрационные площадки. Работы будут проходить на месте, под контролем Мосгорнаследия. По предварительным расчетам, они могут продлиться до двух лет.