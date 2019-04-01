РИАМО – 1 апр. Акционер S7 Group Наталия Филева погибла в результате крушения частного самолета в Германии, воздушное судно разбилось при заходе на посадку в аэропорту «Эгельсбах» Франкфурта-на-Майне, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Тридцать первого марта 2019 года при заходе на посадку частного самолета Epic-LT в аэропорту «Эгельсбах» (Франкфурт-на-Майне) в возрасте 55 лет погибла акционер S7 Group Филева Наталия Валерьевна. Обстоятельства трагедии пока неизвестны», – говорится в сообщении.

Происшествие будет расследовать международная комиссия при участии российских авиационных властей.

«Команда холдинга S7 Group выражает глубочайшие соболезнования семье и близким. Образ Наталии Валерьевны, как яркого неравнодушного лидера и прекрасного человека, навсегда останется в памяти сотрудников, это невосполнимая утрата для всего коллектива», – добавляется в материале.

Ранее РБК сообщал, что владелец и основатель авиакомпании S7 Владислав Филев разбился на самолете в Германии.

S7 Airlines — частная российская авиакомпания. Маршрутная сеть авиаперевозчика позволяет пассажирам путешествовать в 181 город в 26 странах мира.