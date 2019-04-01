РИАМО - 1 апр. Острый гастроэнтерит обнаружили у участников танцевального конкурса, который проходил в детском лагере в подмосковных Мытищах, всем заболевшим оказана медицинская помощь, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

По данным на сайте, 31 марта в 10:00 в МЧС поступило сообщение об отравлении людей в поселке Поведники Мытищ по адресу: Санаторная улица, строение 10.

«При уточнении обстановки установлено, что на территории детского оздоровительного лагеря «Клязьма», где 30 марта проводился танцевальный конкурс (участвовало 200 человек – дети из разных городов), произошло пищевое отравление. Врачами осмотрено 49 человек, из них 41 ребенок», - говорится в сообщении.

Двоих детей госпитализировали в детское инфекционное отделение ЦРБ в Мытищах, остальным медицинская помощь была оказана на месте. Пострадавшим поставили диагноз острый гастроэнтерит. Впоследствии госпитализированных детей выписали из больницы, и они вместе с родителями покинули лечебное заведение.

В материале добавляется, что все участники танцевального конкурса уже разъехались по домам.