РИАМО - 1 апр. Хирургический клей, изготовленный из плазмы крови пациента, разработали в Москве, медицинское средство останавливает кровь, ускоряет процесс роста клеток, а также быстрее лечит глубокие раны и ожоги, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В Москве разработали уникальный хирургический клей для остановки кровотечений, лечения ран и ожогов. Он эффективен даже в случаях, когда есть угроза для жизни пациента. Клинические испытания инновационного средства проводились в Институте нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко и Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Н.Н. Блохина. Препарат уже начали выпускать», – говорится в сообщении.

Клей изготавливают из 200 миллилитров плазмы крови пациента, которого ждет операция. Плазму берут за два-три дня до вмешательства. На это уходит около часа. Приготовленный препарат хранится в холодильнике, поэтому перед нанесением его нужно разогреть до температуры тела человека. Как правило, при операции используется от одного до 20 миллилитров средства.

После операции врачи наносят клей на рану. Он плотно прилегает к тканям, покрывая их пленкой. Вещество само рассасывается за две–восемь недель, и пациентам не приходится лишний раз посещать доктора.

«При использовании уникального клея процесс остановки кровотечения аналогичен естественному процессу свертывания крови. Средство также ускоряет процесс роста клеток и способствует восстановлению поврежденной ткани. Благодаря ему глубокие раны и тяжелые формы ожогов заживают быстрее», – отметил генеральный директор компании – разработчика медицинского средства, резидента инновационного территориального кластера «Зеленоград» Константин Былов.

У инновационного клея есть зарубежные аналоги, однако эти средства изготавливают из плазмы разных доноров. В то время как созданный в столице препарат получают непосредственно из плазмы крови самого пациента, которому предстоит операция.

Кроме того, стоимость такого средства примерно на 50% ниже стоимости его зарубежных аналогов.

На рынке также представлены другие медицинские клеи, в основном синтетические, однако они предназначены только для лечения внешних повреждений, во время операций на внутренних органах эти препараты не используются.

«Новый медицинский клей станет незаменимым помощником при сложных хирургических операциях, и уже проведено более 900 успешных операций с применением этого медицинского изделия в различных больницах страны», – добавил Былов.

Инновационными разработками также занимаются в 35 технопарках столицы и в рамках трех инвестиционных приоритетных проектов. Резиденты этих специализированных территорий разрабатывают и применяют современные технологии в самых разных областях – от создания транспорта будущего до производства обуви.