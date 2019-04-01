РИАМО - 1 апр. В понедельник в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с прояснениями, местами возможны небольшие осадки, максимальная температура воздуха составит плюс 8 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион будет находиться в тыловой части циклона. При облачной погоде с прояснениями местами пройдут небольшие осадки. Максимальная температура воздуха в Москве – 5–7, по области – 3–8 градусов», – говорится в сообщении.

Ветер северо-западного направления будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, местами порывы достигнут 15 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 60%.

Как отмечают синоптики, в Москве и Подмосковье станет прохладнее. Понижение температуры будет сопровождаться ростом атмосферного давления, фон которого станет немного выше нормального, усилится ветер, уменьшится вероятность осадков, из-за облаков чаще будет выглядывать солнце.

«Для большинства такие изменения индифферентны. У метеочувствительных же людей такие колебания метеопараметров могут стать причиной ухудшения самочувствия. Прежде всего, это касается лиц, страдающих вегетососудистой дистонией, нарушениями ритма сердца, заболеваниями опорно-двигательного аппарата, а из-за порывистого ветра чувство тревоги и беспокойства могут испытывать люди с психоэмоциональными расстройствами. В это переходное время года не забывайте о закаливающих процедурах, прогулках на свежем воздухе и приеме поливитаминов», – заключается в материале.