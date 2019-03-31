РИАМО - 31 мар. Российский предприниматель, владелец авиакомпании S7 Владислав Филев разбился на самолете, крушение произошло в Германии, сообщает РБК.

«Владислав Филев, владелец и основатель S7, разбился на самолете в Германии», – говорится в сообщении.

В настоящее время причины происшествия неизвестны.

S7 Airlines — частная авиакомпания России, маршрутная сеть позволяет пассажирам путешествовать в 181 город в 26 странах мира.

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