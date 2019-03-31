РИАМО - 31 мар. В Воскресенском районе Подмосковья неизвестный злоумышленник проник в квартиру к мужчине, избил его, похитили деньги и мобильный телефон, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Тридцатого марта в 09:31 в дежурную часть ОП обратился гражданин 1973 года рождения с заявлением о том, что 29 марта около 22:30 неизвестный проник в его квартиру, причинил телесные повреждения и открыто похитил мобильный телефон Maxvi С22, денежные средства. Сумма ущерба – 2,7 тысячи рублей», – сказал собеседник агентства.

По его словам, позже за совершенное преступление установлен и доставлен в УМВД гражданин 1993 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж».