РИАМО - 31 мар. В городском округе Молодежный в месячнике благоустройства, как ожидается, примут участие более 400 человек, месячник стартовал в субботу смотром коммунальной техники, здесь разработали специальную схему уборки территории, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В этом году запланировано провести три субботника в муниципалитете – 6, 13 и 20 апреля. На уборку территории выйдут представители коммерческих организаций и муниципальных учреждений, молодежный парламент, общественная палата, сотрудники администрации и школьники, советы домов.

«Схема уборки составлена таким образом, что вся территория поселка Молодежный поделена на сектора. За каждым сектором закрепляется конкретная организация. Каждый сектор будет убран одной командой трижды в течение апреля. Качество уборки конкретного закрепленного участка улицы или площадки будет оценено строгим жюри, состоящим из общественников. Лучших отметим», – сказал глава городского округа ЗАТО Молодежный Виктор Юткин.

Месячник благоустройства в городском округе ЗАТО Молодежный открыли 30 марта смотром коммунальной техники. Для участников субботников подготовлена специальная брендированная одежда. Ожидается, что в месячнике благоустройства примут участие более 400 человек.

Муниципальные субботники в Подмосковье состоятся 6 и 13 апреля. Общеобластная уборка пройдет в Подмосковье 20 апреля.