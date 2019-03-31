РИАМО - 31 мар. Серпуховский историко-художественный музей приглашает всех насладиться классической музыкой в необычной интерпретации Classic in JAZZ, концерт состоится 6 апреля, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Подмосковья.

«Уже с первого прикосновения к клавишам рояля Виталий Коваленко сумеет очаровать зрителей своей необычной, смелой интерпретацией знаменитых произведений», – говорится в сообщении.

Профессиональный музыкант, представляющий новую формацию современных исполнителей, имеющий опыт участия в разных музыкальных проектах, готовый к смелым и неожиданным экспериментам.