РИАМО - 31 мар. Московский футбольный клуб ЦСКА сыграл вничью в домашнем матче Российской премьер-лиги с командой Уфы, сообщает Газета.ru.

«Московский ЦСКА на своем поле принимал «Уфу» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:2. <…> ЦСКА упустил победу над «Уфой», выигрывая по ходу матча 2:0», – говорится в сообщении.

Так, в составе ЦСКА голы забили Никола Влашич и Федор Чалов, в составе «Уфы» – Ловро Бизяк и Сильвестр Игбун.

Таким образом, после 21-го тура ЦСКА набрал 37 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ.