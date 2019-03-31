РИАМО - 31 мар. Подмосковные спортсмены завоевали семь медалей на чемпионате России по тайскому боксу в Перми, команда региона заняла третье место в общекомандном зачете, уступив сборным Кемеровской области и Дагестана, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Чемпионат России по тайскому боксу в Перми проходил с 27 по 31 марта. У подмосковных спортсменов три золотые медали, три серебряные и одна бронзовая.

«В чемпионате России по тайскому боксу принимали участие 400 спортсменов из 43 регионов. При такой огромной конкуренции подмосковные боксеры показали, что они лучшие в своем деле. Победители будут защищать честь страны на чемпионате мира, который пройдет в июле на родине этого вида спорта – в Бангкоке. Серебряные призеры поборются за титул чемпиона Европы осенью в Минске», – рассказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он уточнил, что в регионе тайский бокс очень востребован: в ноябре в Орехово-Зуеве прошел фестиваль боевых искусств, тайский бокс был широко представлен на «Русском мире» в прошлом году, и на всей территории области работают секции для всех возрастов.