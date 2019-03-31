РИАМО - 31 мар. Пострадавшие в результате ДТП на западе столицы, в ходе которого мотоцикл столкнулся с автомобилем, находятся в коме, по предварительной информации, в ДТП виноват водитель автомобиля, сообщается в Twitter-аккаунте «Московский транспорт».

«ДТП на Лукинской улице с мотоциклом: предварительно, вина водителя автомобиля Lada, мотоциклист и его пассажирка пока оба в коме», – говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего выясняются.