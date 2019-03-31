РИАМО - 31 мар. В воскресенье вечером в аэропортах столицы «Внуково», «Шереметьево» и «Домодедово», а также в подмосковном «Жуковском» отменили и задержали 21 рейс, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, в аэропорту «Внуково» задерживается один рейс, три отменено, в «Шереметьеве» – задержаны два рейса. В «Домодедове» 12 рейсов отменили.

Согласно онлайн-табло подмосковного аэропорта «Жуковский», в этой воздушной гавани задерживаются три рейса.

В Подмосковье и Москве на воскресенье и понедельник объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильного ветра до 15 метров в секунду.