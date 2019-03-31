РИАМО - 31 мар. В городском округе Химки в одной из квартир произошел пожар, в результате инцидента пострадал человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Тридцать первого марта в 18:13 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: Московская область, городской округ Химки, улица Энгельса, дом 14А», – говорится в сообщении.

В 18:40 спасатели ликвидировали возгорание, в результате инцидента есть пострадавший.

Для тушения пожара задействовали три единицы техники, 11 человек.