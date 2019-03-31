РИАМО - 31 мар. Столичных автомобилистов предостерегли от поспешной замены резины на летнюю, в городе перепады температуры, под утро прогнозируется гололед, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения правительства Москвы.

«Сегодня в Москве было плюс 15, но это тепло все еще обманчиво – ночью температура упадет до минус 2, а значит, под утро на дорогах снова гололед. Не спешите переобуваться, еще пара недель на «зиме» никому не навредят и, может быть, спасут кому-то жизнь», – говорится в сообщении.

Воскресенье в столице стало самым теплым днем с начала года. Максимальная температура – плюс 14,7 градуса – была зафиксирована в 15:00 на метеостанции ВДНХ.

Кроме того, в Москве и Подмосковье на воскресенье и понедельник объявили «желтый» уровень погодной опасности из‑за сильных порывов ветра.