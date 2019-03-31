РИАМО - 31 мар. Водителям на столичных дорогах стоит планировать свой маршрут в будние дни 1–5 апреля, учитывая перекрытия в районе закрытых станций Сокольнической линии Московского метрополитена, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

Станции Сокольнической линии подземки «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская» и «Бульвар Рокоссовского» закрыли в субботу для завершения строительства Большой кольцевой линии метро по 5 апреля. При этом, по словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, работы могут завершить на день раньше.

«Завтра рабочий день. Напоминаем о закрытом до 5 апреля северном участке Сокольнической линии метро, на машине лучше выезжать до 06:30 и лучше через Ярославское шоссе и шоссе Энтузиастов, но и там будет плотно. Для вас работают МЦК, компенсационные автобусы КМ и трамвай №13», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что лучше выезжать заранее, имея в запасе 30–40 минут

Во время закрытия станций метро курсируют бесплатные автобусы КМ. Они ходят от станции «Комсомольская» до «Черкизовской» и останавливаются у станций «Красносельская», «Сокольники» и «Преображенская площадь».

Станции «красной» линии закрыли для завершения строительства северо-восточного участка Большого кольца метро, часть которого проходит прямо под станцией «Сокольники». Прекращение движение поездов во время проведения таких работ обусловлено строительными нормами и необходимо для обеспечения безопасности перевозок.

На новом участке Большого кольца появятся станции «Шереметьевская», «Ржевская», «Стромынка», «Рубцовская», «Лефортово» и «Авиамоторная». После запуска новой линии пассажиры смогут экономить до 30 минут в день при поездках.