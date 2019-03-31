РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 мар. В подмосковном Подольске загорелась трава на поле у Симферопольского шоссе в воскресенье вечером, опасности ближайшим деревням возгорание не представляет, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны.

«Сегодня (31 марта – ред.) вечером загорелась трава на поле у автодороги Симферопольское шоссе в Подольске, напротив магазина автозапчастей «Кэмп». В настоящее время на месте возгорания работают сотрудники пожарной охраны. Все под контролем», – сказал пожарный.

Он отметил, что угрозы ближайшим населенным пунктам (деревням Жданово, Стрелково и другим – ред.) нет.