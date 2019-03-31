РИАМО - 31 мар. Сообщение анонима о «минировании» мечети на улице Хачатуряна на северо-востоке Москвы оказалось ложным, оперативные службы проверили здание, сообщает ТАСС.

«Сообщение об угрозе взрыва в мечети на улице Хачатуряна оказалось ложным», – говорится в сообщении.

Из мечети были эвакуированы 30 человек, территория вокруг здания была оцеплена правоохранительными органами.

Новая волна сообщений и звонков о минировании началась в России в январе и затронула города от Дальнего Востока до южных и северо-западных регионов. В феврале по столице прокатилась новая масштабная волна лжеминирований. Получено более 800 анонимных сообщений об угрозах взрыва. За сутки 5 февраля обследовали порядка 700 объектов, для чего была проведена эвакуация 165 тысяч человек. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.