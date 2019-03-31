РИАМО - 31 мар. В городском округе Фрязино у мужчины 1983 года рождения в ходе личного осмотра изъяли 56,7 грамма героина, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Подмосковью.

«Двадцать девятого марта в 22:20 в городском округе Фрязино, по улице Центральная, в подъезде на лестничной площадке <…> установлен и доставлен в МУ МВД гражданин 1983 года рождения, у которого в ходе личного досмотра обнаружено и изъято 56,7 грамма героина (диацетилморфина)», – сказал собеседник агентства.

По его словам, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Подозреваемый задержан.