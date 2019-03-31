РИАМО - 31 мар. В городском округе Балашиха в одной из квартир по улице Чехова произошел пожар, огнеборцы потушили возгорание, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Тридцать первого марта в 17:08 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: Московская область, городской округ Балашиха, улица Чехова, дом 14, корпус 1, квартира 55», – говорится в сообщении.

В 17:30 спасатели ликвидировали пожар, было задействовано три единицы техники, 11 человек.