РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 мар. Летом этого года в подмосковном Подольске планируют заделать ямы на улице Кирова по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на ямы по улице Кирова. Он отметил, что ямы образовались на дороге между домами №№49 и 51.

«На обращение по вопросу ремонта асфальтобетонного покрытия в районе дома №49 по улице Кирова сообщаем, что подрядной организации было выдано задание на проведение работ по ямочному ремонту внутриквартального проезда. Работы по частичному текущему (ямочному) ремонту асфальтобетонного покрытия по вышеуказанному адресу будут проведены в летний период 2019 года», – сказал председатель комитета по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту администрации округа Алексей Бекетов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.